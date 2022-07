Varanda das Palavras – Oficina de Escrita Reflexiva terá início em 06/07

Oficina de escrita reflexiva, da escritora e acadêmica da Acilbras, Maria Ignez de Lima Pedroso, tem intuito de discutir sobre as produções textuais que surgirem, ampliando o autoconhecimento, a bagagem cultural dos participantes e a interação.

Varanda das Palavras é uma oficina de escrita reflexiva de iniciativa da escritora e acadêmica da Acilbras, Maria Ignez de Lima Pedroso. Trata-se de um trabalho reflexivo e expressivo produzido por meio da escrita, com o intuito de discutir sobre as produções textuais que surgirem, ampliando o autoconhecimento, a bagagem cultural dos participantes e a interação.

Na Oficina não se ensinam modelos, mas, sim, instrumentos. Através dessa Oficina de escrita Reflexiva e com uma ideia inovadora, a produção de um texto consiste em um ato social em que alguém diz algo a outro alguém não somente para ser avaliado, mas para posicionar-se sobre determinada questão, para interagir com o outro que o cerca, seja ele o professor, os colegas ou a comunidade de modo geral.

Com isso a probabilidade de que o ato de se expressar, via fala ou escrita, torna-se um exercício interessante e extremamente prazeroso!

Objetivo da Oficina:

Aprimorar a escrita por meio do compartilhamento de ideias e de textos, assim como incrementar a consciência sobre si mesmo e sobre os seus processos subjetivos em seus percursos sócio históricos.

O Jornal Diário de Votuporanga conversou com Lelei Pedroso que pode contar sobre a iniciativa de criar esse trabalho, acompanhe:

DV: Como surgiu a ideia para a criação de uma oficina de escrita reflexiva?

“Como a escrita é uma prática cativante para mim, recentemente, tive uma linda inspiração rondando os meus pensamentos, até vir á tona a ideia de propor uma Oficina de Escrita Reflexiva com temas relacionados à natureza. Tanto a escrita, quanto a natureza exercem fascínio em mim, por isso, estão incorporadas em minha vida, trazendo motivações e realizações. Desse modo, acredito que será muito gratificante e enriquecedor também compartilhar minhas vivências e conhecimentos na área da escrita com outras pessoas interessadas nessas práticas de letramentos literários e sociais que possibilitam manifestarmos ao mundo as palavras que habitam em nós.”

(Maria Ignez de Lima Pedroso, Mestre em Estudos Linguísticos pela UNESP/IBILCE de São José do Rio Preto, pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa “Práticas de Leitura e Escrita em Português Língua Materna” na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo – FFLCH-USP; Fonoaudióloga Especialista em Voz e em Linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia; Escritora e membro efetivo da Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil – ACILBRAS, cadeira nº 758)

Lembrando que às inscrições já estão abertas e vão até o dia 30/06/2022.

Carga horária: 20h

Turma presencial: Até cinco participantes

Turma on-line: Até dez participantes

Datas e horários das aulas presenciais (às quartas-feiras)

06/07/2022 – 17h30 às 19h00

13/07/2022 – 17h30 às 19h00

20/07/2022 – 17h30 às 19h00

27/07/2022 – 17h30 às 19h00

Datas para as postagens das atividades (turma on-line)

*Às seguintes quintas-feiras (até às 23h)

07/07/2022;

14/07/2022;

21/07/2022;

28/07/2022.

Mais informações: Telefones: (17) 34215330 e WhatsApp (17) 9 81896918

e-mail: mi.lima@terra.com.br

Por Andrea Anciaes