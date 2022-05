Um daqueles casos em que o comércio e dono se misturam, e o estabelecimento tem mais que a cara de seu proprietário, tem seu DNA.

Já se vão 20 anos desde que os proprietários, Marcelo e Vanessa Grygonis, então recém-casados, apostaram no jeito dela para vendas e começaram, na própria casa, a comercialização de brinquedos. Após um período em que os dois trabalharam juntos, ele arrumou outro emprego e ela seguiu sozinha no comando do negócio. Dois endereços depois, eles se mudaram para a Rua Argentina, onde estão até hoje. Quando o filho mais velho do casal completou 16 anos veio ajudar a mãe. E com o crescimento da loja, fez-se necessário um espaço maior, quando resolveram se mudar e deixar a casa somente para o comércio.

Hoje contam com mais 3 funcionários além do filho Bruno, e um grande e variado estoque que inclui brinquedos, livros, canetinhas, etc. Sempre mantendo um atendimento personalizado e o carisma que fizeram do negócio o sucesso que é hoje.

A Vanessinha Presentes – A Casa do Brinquedo segue o horário do comércio local, inclusive nos sábados em que o horário é estendido. Também enviam para todo Brasil, através de seu site e redes sociais.