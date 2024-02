Van da Prefeitura de Auriflama é autuada por mau estado de conservação 

Veículo que levava pacientes com câncer para tratamento no Hospital de Barretos/SP estava com os documentos vencidos e os pneus carecas.

A Polícia Militar Rodoviária autuou na manhã desta quarta-feira (21.fev), uma van da Secretaria de Saúde de Auriflama/SP por mau estado de conservação. O veículo levava pacientes com câncer para tratamento no Hospital de Barretos/SP.

De acordo com o apurado, a van foi parada na base da corporação em São José do Rio Preto/SP e estava com os documentos vencidos e os pneus carecas. Mesmo com as irregularidades, os policiais liberaram o veículo para seguir viagem, para que nenhum paciente tivesse o tratamento prejudicado.

A Prefeitura de Auriflama divulgou uma nota informando que iniciou um processo administrativo para apurar as responsabilidades pela falha e que não vai tolerar esse tipo de erro.