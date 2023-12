Van caiu de ribanceira e capotou após tentativa de ultrapassagem, diz estudante 

Acidente deixou dois mortos e nove feridos na Rodovia Péricles Bellini, em Álvares Florence/SP, na quarta-feira (13).

A van que caiu em uma ribanceira e capotou tentou fazer uma ultrapassagem antes do acidente registrado na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Álvares Florence/SP, na manhã desta quarta-feira (13.dez). Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas.

À TV TEM, uma das vítimas relatou que o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar ultrapassar um micro-ônibus.

“Ele foi ultrapassar um micro-ônibus e, quando voltou para a pista, perdeu o controle, bateu em um coqueiro e capotou”, contou a estudante de 17 anos, que ficou ferida no joelho, tornozelo, braços e costas.

“[…] Tentei respirar um pouco e acalmar. Pedi ajuda e foi quando eu consegui sair por baixo. Depois consegui subir o restante do barranco quando os paramédicos chegaram e me ajudaram. Eu estou muito traumatizada, durmo e acordo assustada. Só consigo dormir com remédio. Está difícil.”

O acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo com estudantes e trabalhadores seguia de Cardoso/SP a Votuporanga/SP, quando caiu na ribanceira e capotou, na altura do quilômetro 154 da rodovia.

Ainda segundo os bombeiros, Taísa Fernanda Teixeira Lauer Ribeiro, de 27 anos, e Yasmin Padilha de Lima, de 17, morreram no local. Elas foram enterradas na manhã desta quinta-feira (14).

Os demais envolvidos foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para o pronto-socorro de Cardoso e Santa Casa de Votuporanga.

O trânsito no local foi parcialmente interditado, mas não provocou trânsito. A perícia esteve no local e o caso será investigado.

Em nota, a Prefeitura de Cardoso disse que se solidariza com as vítimas e familiares dos envolvidos no acidente. Informou também que declarou três dias de luto oficial no município.

*Com informações do g1