Vampiromania: Secretaria da Cultura e Turismo promove oficina gratuita em parceria com Pontos Mis

Evento será dia 17 de agosto, no Parque da Cultura, a partir das 19h e podem participar pessoas acima de 16 anos.

A vampiromania vai tomar conta do Parque da Cultura!

Oportunizando sempre o acesso à cultura, a Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Pontos Mis promoverá, presencialmente e gratuitamente, a oficina “Vampiros no Cinema: a Transformação dos Sugadores de Sangue ao Longo dos tempos”, dia 17 de agosto a partir das 19h na sala de cinema do Parque da Cultura.

Interessados, com idade acima de 16 anos, deverão realizar inscrição no local momentos antes do início da oficina, que possui vagas limitadas e será ministrada pelo crítico de cinema, Carlos Primati.

O Parque da Cultura está localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112 (Jardim Alvorada) e o telefone para mais informações é o (17) 3405-9670.

Pontos MIS

O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural com atuação em todo Estado de São Paulo. As cidades parceiras recebem programação de filmes, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural, visando a formação de novos públicos para a cultura e para o cinema.