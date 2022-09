“Vamos reeleger o governador Rodrigo Garcia e avançar com mais políticas para o interior paulista”, diz Carlão Pignatari

Presidente da Alesp cumpriu agenda de campanha em seis municípios nesta terça-feira.

A cinco dias das eleições, a campanha de reeleição do deputado Carlão Pignatari segue reunindo apoiadores no interior do Estado de São Paulo. Nesta terça-feira (27), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo esteve presente em Tabatinga, Itápolis, Itajobi, Pindorama, Distrito de Roberto (vinculado à Pindorama), Santa Adélia e Uchoa.

Carlão participou de carreatas pelas principais ruas dos municípios e distribuiu adesivos para eleitores e lideranças. O presidente da Alesp afirmou que São Paulo vai reeleger o governador Rodrigo Garcia e que o interior paulista vai continuar avançando com políticas e investimentos. “São Paulo não pode retroceder. Por isso Rodrigo Garcia será reeleito”, disse.

O primeiro município visitado pelo deputado foi Tabatinga, onde participou de uma carreata em direção à praça central. Carlão foi recebido pelo prefeito Eduardo e apoiadores. Em sequência, o presidente da Alesp participou de um encontro com lideranças de Itápolis. A reunião aconteceu na Associação Comercial e Empresarial do município.

As carretas continuaram pelos municípios de Itajobi, Santa Adélia e Pindorama. No primeiro destino, o deputado encontrou-se com o prefeito Paquinho e lideranças regionais, assim como em Santa Adélia, onde foi recepcionado pelo prefeito Guilherme Colombo. Em Pindorama, além da carreata, Carlão visitou três indústrias metalúrgicas da região. Antes disso, o parlamentar passou por duas citrícolas localizadas no Distrito de Roberto, região anexa à Pindorama.

Sessão Solene

A agenda do deputado terminou na Câmara Municipal de Uchoa, em uma Sessão Solene que o reconheceu como “Cidadão Uchoense”. O evento foi organizado pelo vereador e presidente da Câmara, Sargento Marcos. José Cláudio Martins, prefeito do município, também esteve presente.