Vamos fortalecer e desenvolver o cooperativismo no interior de SP, diz Carlão Pignatari em lançamento de frente parlamentar 

Só na região noroeste paulista, são mais de 30 mil cooperados, de acordo com organização.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta quinta-feira (10.ago), do lançamento da Frente Parlamentar do Cooperativismo Paulista da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Ele é um dos integrantes da frente e vai representar o noroeste paulista, que tem mais de 30 mil cooperados em 40 cooperativas ativas com 1.800 funcionários, de acordo com a Ocesp (Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo).

“Vou trabalhar e representar nossa força regional para o desenvolvimento e fortalecimento do modelo cooperativo de negócio”, disse o deputado Carlão Pignatari. “Somente na região de Rio Preto, o cooperativismo movimenta mais de R$ 1,5 bilhão por ano. É um grande potencial econômico e social, de geração de emprego e renda. Daremos todo o suporte para o crescimento do setor no Estado”, completou o parlamentar.

A frente parlamentar será coordenada pelo deputado Helinho Zanatta (PSD). No seu discurso, ele agradeceu a adesão de Pignatari ao grupo. Na cerimônia, realizada em São Paulo, participaram 68 cooperativas e 18 associações que querem se tornar cooperativas. Entre as cooperativas, estavam presentes as do agronegócio, educação, saúde, crédito financeiro, alimentação, moradia, trabalho, entre outros.

Trabalho

A Frente Parlamentar do Cooperativismo Paulista da Alesp é um grupo para discutir e propor políticas públicas para o setor. Só no Estado de São Paulo, são cerca de 3,5 milhões de cooperados distribuídos em quase 700 cooperativas, que contribuíram com R$ 190 bilhões no PIB (Produto Interno Bruto) paulista (5,3% do total). No ano passado, mais de 305 mil empregos foram gerados pelo setor.

O presidente da Ocesp, Edivaldo Del Grande, afirmou que, só no Estado de São Paulo, as cooperativas de crédito têm 1.300 agências. “Muitas cidades não têm banco, mas tem uma unidade de crédito de cooperativa”, disse. Segundo ele, as cooperativas representam 45% do setor do agronegócio, enquanto a área da saúde tem 4,5 milhões de beneficiários e 52 instituições de atendimento, como hospitais.

Da região noroeste paulista, participaram do lançamento da frente parlamentar o secretário da Agricultura e Abastecimento de São José do Rio Preto, Antonio Pedro Pezzuto Júnior; representantes e cooperados da Cooperativa dos Produtores Rurais de São José do Rio Preto; e o presidente da SicoobCredLíder, de Votuporanga, Osvaldo Pereira Caproni, além de diversos cooperados paulistas.