VALENTIM GENTIL (SP 320) – Homem morre em acidente na Rodovia Euclides da Cunha

Um homem de 66 morreu e a acompanhante de 57 anos ficou ferida em um acidente registrado na noite deste domingo (13), na rodovia Euclides da Cunha (SP-320) próximo ao município de Valentim Gentil, na região de Votuporanga.

Uma colisão entre dois veículos teria sido a causa do acidente registrado por populares que passavam pelo local. A mulher sofreu apenas ferimentos leves, sendo socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga.

O veiculo Fiat/Pálio, com placas de São José do Rio Preto perdeu o controle e foi parar em uma valeta no canteiro central da via, que teve uma das pistas interditadas. Já o VW/Fusca, de Votuporanga, ficou parcialmente destruído.