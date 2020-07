Osvaldo Caligiuri de 84 anos faleceu na ultima sexta-feira (17) na Santa Casa de Votuporanga. Ele foi a 1ª vítima da Covid-19 registrada no município de Valentim Gentil. Caligiuri, que era professor aposentado, deixa a esposa Aparecida Dias Caligiuri e os filhos Nilson Caligiuri e Fátima Aparecida Caligiuri. O seu sepultamento ocorreu neste sábado, as 8 horas, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.