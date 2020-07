Valentim Gentil registra segundo óbito por Covid-19

A Secretaria da Saúde de Valentim Gentil confirmou na manhã desta quarta-feira, 22, o segundo óbito de paciente que testou positivo para o coronavírus (Covid-19). Trata-se do Sr. Eurides Pereira, de 72 anos, que estava internado na UTI no Hospital de Base em São José do Rio Preto e possuía comorbidades. Ele deixa a esposa Santina Amelia Cambrais Pereira e os filhos: Paulo Cesar Pereira, Neemias Pereira, Eliel Pereira e Eliezer Pereira. Natural de Olímpia, mecânico, teve como seu último endereço a Rua Antonio Scarin, 237 – Jardim Vista Nobre – Valentim Gentil. Euripes Pereira foi sepultado ontem (22), às 9h, no Cemitério de Valentim Gentil.

De acordo com o boletim epidemiológico de Valentim Gentil o número de pacientes infectados chega a 161, sendo que destes, 139 já estão curados e dois morreram em decorrência da doença.