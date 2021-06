Valentim Gentil recebe R$ 350 mil para obras de Infraestrutura

Os recursos foram destinados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) e utilizados para diversas obras de infraestrutura no munícipio.

A Prefeitura de Valentim Gentil/SP recebeu o valor de R$350 mil, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), atual Presidente da ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo). Os recursos foram destinados por meio de emenda parlamentar e são utilizados para diversas obras de infraestrutura no munícipio.

A conquista veio após empenho do Prefeito Adilson Segura (PSDB) em solicitar diversas melhorias para a cidade. “Estamos sempre no gabinete de Carlão em São Paulo e somos muito bem recebidos, sempre. Agradecemos a atenção, a amizade e o apoio do Deputado para com a nossa querida Valentim Gentil”, disse o Prefeito.

O recurso já está sendo empregado em obras como a construção de galerias pluviais na Avenida da Saudade e na Rua Paraná; instalação de iluminação pública em pontos críticos da cidade; e pavimentação de uma nova rua no Jardim Itália.

“São obras necessárias e que trarão mais comodidade e segurança a toda população. Seguiremos trabalhando para conquistar mais melhorias para a nossa cidade, com muita responsabilidade com o dinheiro público e transparência”, finalizou Adilson Segura.