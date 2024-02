Valentim Gentil inaugura creche escola para 150 crianças nesta quarta-feira 

Cerimônia de inauguração contará com a presença de Jean Pierre Neto, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

Um marco significativo para a educação infantil de Valentim Gentil/SP. A Creche Escola “Professora Doralice Bonan Bruzadin” será inaugurada nesta quarta-feira (7.fev), às 14h30. Localizada no Jardim Espanha, o espaço conta com uma estrutura moderna e acolhedora para a formação das futuras gerações.

A unidade tem capacidade para atender 150 alunos de 6 meses a 3 anos e possui salas pedagógicas, administrativas, de serviços gerais e ambientes de vivências que visam proporcionar um ambiente educacional de qualidade para as crianças, estimulando o desenvolvimento cognitivo, emocional e social desde os primeiros anos de vida.

O prefeito Adilson Segura (PSD) destaca que a unidade contará com 8 professores e mais 25 funcionários: “A Creche Escola Professora Doralice Bonan Bruzadin, além de garantir ensino de qualidade às crianças, trará mais tranquilidade aos pais que vão trabalhar sabendo que seus filhos estão seguros e bem cuidados”, disse.

O evento contará com a presença de Jean Pierre Neto, Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), que no ato representará o Secretário de Estado da Educação, Renato Feder, e o Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).