Valentim Gentil ganha a Arena Esportes

Iniciativa do casal Leandro e Vanessa Orlenas foi inaugurada na última sexta-feira (24) a Arena Esportes; No local, foram montadas quadras de beach tennis, vôley e futvôley de areia, além de um campo de futebol com grama sintética.

Inaugurada na noite da última sexta-feira (24.mar) em Valentim Gentil/SP o mais novo ponto esportivo para praticantes de beach tennis, vôley, futvôley e ainda para aqueles que gostam de bater uma bola, um mini campo de futebol equipado com grama sintética. O local, está equipado com restaurante aberto com self service, além de um espaço kids. A Arena Esportes organizou uma agenda com programação de músicas ao vivo para os próximos finais de semana.

O espaço, além de promover lazer e entretenimento as famílias de Valentim e região, promete muito mais, tanto que, marcou para os dias 21, 22 e 23 de abril o seu primeiro Torneio Live Beach Tennis, com 8,4 K em prêmios para as categorias A, B, C e iniciante, nas modalidades masculino e feminino.

A Arena Esportes está instalada na Avenida Raphael Cavalin, 1399 – no Jardim Itália em Valentim Gentil. Contatos para reservas de mesas e de quadras podem ser feitos pelos whatsApp (17) 99661-0201 ou (17) 99674 2358.