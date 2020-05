Valentim Gentil completa 77 anos com celebrações restritas

O aniversário de 77 anos de Valentim Gentil, foi comemorado neste domingo (03), de maneira especial. Por conta da pandemia do novo coronavírus as festividades foram suspensas, porém outras celebrações foram mantidas sem a presença de público, como a Santa Missa e o hasteamento das bandeiras.

A missa, celebrada em ação de graças ao aniversário do município na Paróquia São Sebastião de Valentim Gentil pelo padre Marcos Vinicius Rosa, teve a presença do prefeito Adilson Segura, do vice Manoel do Livramento, do presidente do legislativo Hamiltinho – no ato representando os vereadores, e da secretária Municipal de Saúde, Elaine Teixeira Barbosa Simonato.

Logo após a missa, as autoridades municipais realizaram, em frente a Prefeitura Municipal, o hasteamento das bandeiras Brasileira, Estadual e Municipal.

O Prefeito Adilson Segura durante discurso, ressaltou que a cidade é orgulho para a população. “Valentim Gentil hoje é referência para região. A cidade, além de limpa, bonita e organizada, possui um povo acolhedor. O aniversário de 77 anos está, por enquanto, sendo comemorado de maneira restrita, mas em breve, com as bênçãos de Deus, teremos ainda mais motivos para celebrar”, disse o prefeito.