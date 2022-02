Valentim Gentil abre processo seletivo para inspetor de alunos 

Inscrições serão feitas exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura nos dias 17, 18, 21 e 22 de fevereiro.

A Prefeitura de Valentim Gentil/SP abriu um processo seletivo simplificado para o cargo de inspetor de alunos da rede municipal de ensino. Ao todo, são oito vagas para a função e as inscrições serão feitas exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura nos dias 17, 18, 21 e 22 de fevereiro, das 8h às 17h. Prédio fica na Rua Cidadão João Novaes, n°747, no Centro. O candidato deve apresentar documentos pessoais (RG, CPF e/ou CNH) e cópia do comprovante ou histórico escolar de conclusão do Ensino Médio.

A carga horária da função que exige Ensino Médio completo é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.839.84. A prova vai ser aplicada no dia 06 de março, na escolha municipal Vicente Santoro, que também fica na Rua Cidadão João Novaes, n° 747, no Centro. A abertura dos portões será às 07h30, e início das provas às 8h, impreterivelmente. O candidato deverá comparecer ao local designado, munido de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, além de um documento com foto original. O resultado final do processo seletivo vai ser divulgado no dia 16 de março.

Mais informações estão disponíveis no edital do processo seletivo, publicado no site da Prefeitura em www.valentimgentil.sp.gov.br