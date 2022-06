Valentim Gentil abre processo seletivo para contratar estagiários

Estudantes cumprirão, a critério da Prefeitura, 30 horas semanais e terão direito a uma bolsa-auxílio de R$ 750, além de transporte. Inscrições seguem até 20 de julho.

Com o objetivo de contribuir para a formação profissional de estudantes, a Prefeitura de Valentim Gentil/SP, por meio do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), abre processo seletivo on-line para a formação de cadastro reserva para estágio.

As inscrições e provas on-line serão recebidas somente via internet, pelo site: www.ciee.org.br, no período de 20 de junho até às 12h do dia 04 de julho. O candidato deverá acessar o site mencionado localizar estudantes’, clicar em ‘processos seletivos abertos’, na sequência consultar os processos públicos” e localizar o logotipo da Prefeitura de Valentim Gentil.

Os interessados devem estar matriculados nos seguintes cursos: Administração de empresas; Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis; Direito; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil, Farmácia; Fisioterapia; Jornalismo; Matemática; Nutrição, Odontologia; Pedagogia, Psicologia; Serviço Social; e Sistemas de Informação.

Os estagiários cumprirão, a critério da Prefeitura, 30 horas semanais, não excedendo 06 horas diárias. O valor da bolsa auxílio por mês corresponde a R$750 mais o valor auxílio transporte correspondente a R$50.

Para mais informações, o candidato deve acessar o edital na íntegra, disponível no site da Prefeitura de Valentim Gentil.