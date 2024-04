Valendo o título do Paulistão A3: CAV e Grêmio Prudente se enfrentam na Arena Plínio Marin 

Após o empate no Prudentão por 2 a 2, jogo da volta define o campeão da edição 2024 do torneio neste sábado (27), às 18h.

O Clube Atlético Votuporanguense precisa fazer o dever de casa neste sábado (27.abr), às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o Grêmio Prudente para conquistar o Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. No primeiro jogo da final, no Prudentão, o Votuporanguense saiu na frente, tomou a virada, mas conseguiu empatar em noite inspirada para golaços.

Na tarde desta sexta-feira (26) o treinador Rogério Corrêa finalizou a preparação do elenco que, exceto por Israel que ainda é dúvida, tem força máxima para o duelo que definirá o dono do título. O Pantera Alvinegro é o mandante da finalíssima por ter melhor campanha. Empate no placar agregado leva a decisão aos pênaltis.

Para um duelo dessa magnitude a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Herminio Henrique Kuhn Daldem, que será auxiliado por Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Anderson José de Moraes Coelho; já Rodrigo Gomes Paes Domingues será o quarto árbitro e Ricardo Pavaneli Lanutto o quinto integrante da arbitragem na finalíssima.

Ingressos

Segundo o perfil Escanteio SP, o público da primeira partida final da A3 11.653 pagantes é o maior entre todas as divisões de acesso do futebol paulista na temporada. Superando a marca do Votuporanguense, no semifinal, contra o Desportivo Brasil, de 7.768 pagantes.

Contudo, para este sábado, com capacidade imensamente menor do que o Prudentão – que já recebeu 44.479 pagantes, seu maior público até hoje, no empate de 1 a 1 entre Palmeiras e Corinthians, pelo Paulista de 2009. O jogo ficou marcado pelo “gol de alambrado”, o primeiro de Ronaldo Fenômeno no retorno ao Brasil – a Arena Plínio Marin deve receber um bom público, já que dos 7 mil ingressos disponibilizados, vendeu todos os 512 destinados a torcida do Carcará, e segue ofertando apenas as últimas dezenas destinadas do torcedor alvinegro.

E assim, para o torcedor que quiser garantir os últimos passaportes para empurrar o CAV, evitando transtornos, como por exemplo, longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, os ingressos estão à venda: R$ 30 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 15 – Setor 2 – Arquibancada Geral. Fora da Arena, os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web