Valendo o título! CAV e Grêmio Prudente se enfrentam nesta quarta-feira 

O primeiro jogo da final do Paulistão A3 ocorre às 19h30, no Prudentão, em Presidente Prudente. Votuporanguense chega com força máxima.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou na manhã desta terça-feira (23.abr) a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024, contra o Grêmio Prudente, que ocorre nesta quarta-feira (24), às 19h30, no Estádio Municipal Paulo Constantino (Prudentão), em Presidente Prudente.

Com o acesso à Série A2 de 2025 garantido, o CAV conta com 100% de seu elenco à disposição do treinador Rogério Corrêa, assim como na vitória contra o Desportivo Brasil. O duelo de ida abre uma final de 180 minutos que vai acabar somente no sábado (27), às 18h, na Arena Plínio Marin, já que por ter melhor campanha, o Votuporanguense decide em casa. Em caso de uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols, ou dois empates, a decisão será nos pênaltis.

De olho na final, o presidente do CAV, Edilberto Fiorentino – Caskinha, comentou: “O jogo (semifinal) terminou como começou, com a torcida junto do elenco. E o campeonato vai terminar como começou. Enfrentamos o Grêmio Prudente no primeiro jogo aqui em Votuporanga. Desta vez, um jogo de muita festa e responsabilidade para colocar a cereja no bolo.”

Caskinha também explicou o motivo da escolha do jogo da volta no sábado: “Um horário que deu certo, haja visto as altas temperaturas que a nossa região faz, como todo o Estado de São Paulo. Pensamos em dar uma qualidade maior para os jogadores e público, decidimos às 18h aos sábados e vamos manter”.

Sem a tecnologia do VAR, a FPF (Federação Paulista de Futebol) escalou para a primeira partida da final o árbitro Juliano José Alves Rodrigues, que será auxiliado por Enderson Emanoel Turbiani da Silva e Guilherme Holanda Moura Lima. Já Ronald Horns Araújo será o quarto árbitro e Izabele de Oliveira atuará como a quinta árbitra – conforme anunciado aos clubes previamente pela FPF.