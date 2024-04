Valendo o acesso, CAV enfrenta o Desportivo Brasil 

O jogo da ida da semifinal do Paulistão A3 ocorre neste sábado (13), às 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz/SP. Fase do estadual ainda não terá VAR.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou nesta sexta-feira (12.abr), em Salto/SP, a preparação para a partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. O jogo que abre o duelo de 180 minutos, contra o Desportivo Brasil, ocorre neste sábado (13), às 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. Já o confronto da volta será no próximo sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin. Os torcedores podem adquirir as entradas por valor único de R$ 20, com opção de meia-entrada por R$10.

O vencedor deste confronto vai subir de divisão e estará garantido na Série A2 de 2025.

Durante a preparação em Votuporanga, o Pantera Alvinegro tomou ciência de que não contará com Anderson Tanque e Israel que estão no Departamento Médico. O restante do elenco está integralmente à disposição do técnico Rogério Corrêa.

A semifinal mantém o regulamento das outras fases. Em caso de empate no placar agregado (uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols ou duas igualdades), a decisão será nos pênaltis. Grêmio Prudente e EC São Bernardo duelam na outra semifinal.

Na primeira fase, o Dragão Chinês terminou em 6º lugar com 26 pontos, oito vitórias, dois empates e cinco derrotas. Nas quartas de final, o time de Fábio Toth eliminou o Catanduva nos pênaltis depois de perder em casa e vencer por 1 a 0 como visitante.

O CAV liderou a fase inicial com 32 pontos, nove vitórias, cinco empates e uma derrota. No primeiro mata-mata, o Pantera Alvinegro também precisou dos pênaltis para avançar e despachou o Marília depois de perder fora e vencer em casa por 2 a 1.

Semifinais sem VAR

Uma reunião nesta semana, na Federação Paulista de Futebol (FPF), coordenada pelo presidente, Reinaldo Carneiro Bastos, com os quatro times semifinalistas do Paulistão Sicredi A3, onde o CAV foi representado pelo gerente de futebol Rogério Marques, serviu para deliberações importantes, tais como o anúncio de que os jogos desta fase do campeonato não serão acompanhados pelo VAR, optando-se por um método alternativo: a presença de um quinto árbitro colaborando com o quarto árbitro diretamente na beira do gramado.

Além disso, ficou estabelecido que os profissionais designados para esses confrontos serão árbitros da CBF, visando assegurar maior qualidade na arbitragem. A FPF também se comprometeu em reforçar o seu efetivo durante as partidas, garantindo um ambiente de jogo justo e seguro para todas as equipes envolvidas.