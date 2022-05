Valendo o acesso, CAV encara o Comercial na semifinal da Série A3 

Após o empate em Votuporanga, jogo da volta ocorre neste sábado, às 16h, no Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

O Clube Atlético Votuporanguense encara o Comercial no jogo da volta da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3, neste sábado (7.mai), às 16h, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto/SP.

Após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, no último domingo, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, o duelo não só vale a vaga na final da competição, mas também carimba o passaporte para a Série A2 de 2023.

Os anfitriões tem na manga o benefício do empate no placar agregado, já a Pantera Alvinegra precisa vencer. Na retrospectiva, o CAV já está acostumado com grandes feitos fora de seus domínios, levando em consideração que os acessos e títulos recentes foram todos conquistados longe da Arena Plínio Marin.

O técnico Rodrigo Cabral terá um quase força máxima para esse duelo decisivo, já que o lateral-esquerdo Anderson Santos segue no Departamento Médico da Alvinegra; por outro lado, o atacante Marlon que cumpriu suspensão está de volta.

Nesta sexta (6), o Votuporanguense treinou pela manhã e viajou após o almoço. Um dos principais nomes do elenco, Ricardinho, falou antes do embarque. “É o jogo do ano, o jogo da vida, e nós estamos preparados para fazer um grande jogo e vamos com a expectativa de fazer um grande trabalho e voltar com o acesso”.

Em seguida, ao se dirigir a torcida do CAV, o meia emendou. “Entrega total, vamos colocar tudo em campo, toda nossa alma, todo o nosso coração para realizar o nosso sonho, que é de toda uma cidade e vamos dar a vida por isso”, finalizou.

Na outra chave, o EC São Bernardo saiu na frente

O EC São Bernardo reverteu a vantagem do Noroeste que, agora, precisa devolver o placar de dois gols em Bauru/SP. O empate ou até mesmo a derrota por um gol de diferença dará a vaga ao time do ABC. O segundo jogo está marcado também para este sábado, às 19h, no Estádio Alfredo de Castilho.