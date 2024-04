Valendo o acesso, CAV decide vaga contra o Desportivo Brasil 

Duelo que define um dos acessos à Série A2 de 2025 e a final do Paulistão A3 ocorre neste sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin. As bilheterias abrem às 8h30.

É chegada a hora da verdade para Clube Atlético Votuporanguense e Desportivo Brasil. Se no último sábado, em Porto Feliz, o placar terminou zerado, neste sábado (20.abr), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, não há mais espaço para indefinição: em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Para o CAV, vencer significa voltar a Série A2 em 2025, além de carimbar o passaporte para a final do Paulistão, podendo coroar a primeira metade da temporada com um título.

Já para o Desportivo Brasil, vencer em Votuporanga seria quase que intangível. Uma vaga na final e um acesso inédito, já que o Dragão Chinês nunca esteve na segunda divisão do Paulistão.

Para comandar o duelo que promete ter um público histórico, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o conhecido Salim Fende Chavez, de 39 anos, que será auxiliado por: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Ítalo Magno de Paula Andrade; já Rodrigo Santos será o quarto árbitro e Giovanni Crescêncio o quinto integrante.

Enquanto a bola não rola e prestes a fazer história, o técnico Rogério Corrêa trabalha na preparação que foi finalizada na tarde desta sexta-feira. Elenco alvinegro conta com o retorno de Israel e Anderson Tanque que estavam no departamento médico, ou seja, 100% à disposição da comissão técnica.

De olho no duelo em Votuporanga, na outra chave o Grêmio Prudente que fez o dever de casa e começou vencendo o EC São Bernardo por 2 a 1, no Estádio Prudentão, agora vai definir a vida no estadual às 10h do domingo (21), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu passaporte para empurrar o CAV, evitando transtornos, como por exemplo, longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin – que abrem às 8h30 neste sábado – os ingressos estão à venda: R$ 30 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 15 – Setor 2 – Arquibancada Geral. A torcida do Dragão Chinês pode adquirir o setor visitante por R$ 15.

Fora da Arena, os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web