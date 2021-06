Valendo acesso à Série A2, Votuporanguense visita o Primavera hoje

Pensando no duelo de ida da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3, o técnico Rogério Corrêa vem pregando pés no chão e muito trabalho, cobrando atenção de todo elenco e garantindo que serão dois grandes jogos.

De acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF), as partidas de volta serão realizadas no domingo (6), e o Votuporanguense enfrentará o Primavera às 15h, na Arena Plínio Marin. Lembrando que com as melhores campanhas entre os quatro classificados, além de disputar o segundo jogo em casa, o CAV tem a vantagem do empate no placar agregado. A Série A3 deste ano não possui decisão nos pênaltis.