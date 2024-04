Valendo a classificação, CAV enfrenta o Marília na Arena Plínio Marin 

Duelo que define quem fica com a vaga na semifinal do Paulistão A3 começa às 18h. No jogo da ida no estádio Abreuzão, o MAC venceu por 2 a 1.

Este sábado (6.abr) pode ficar marcado por um novo capítulo da rica história esportiva de Votuporanga, graças ao Clube Atlético Votuporanguense, no jogo da volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. Como nas histórias de heróis do cinema, o roteiro possui altos e baixos, e na adversidade os heróis sempre, ou quase sempre, salvam o dia.

Em Marília, na primeira das duas partidas da fase eliminatória, o CAV saiu derrotado por 2 a 1, e trouxe para Votuporanga a decisão, e diante de sua torcida precisa vencer o MAC e carimbar o passaporte para a semifinal do estadual.

Para tanto, vale ressaltar que, neste sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, se o Votuporanguense ganhar por um gol de diferença a decisão da vaga vai para os pênaltis e se a vantagem for maior a classificação é direta. Vencer por dois ou mais gols não é algo raro para o Pantera Alvinegro nesta temporada. Das nove vitórias na primeira fase, cinco foram por dois ou mais gols de diferença.

Ainda no contexto histórico de confrontos entre as duas equipes, o Marília nunca venceu em Votuporanga: empatou quatro partidas e saiu derrotado em outras duas oportunidades. No ano passado, os dois clubes se enfrentaram em Votuporanga pela 1ª fase do Paulistão A3 e o placar terminou em 1 a 1.

Enquanto afina os detalhes, o técnico Rogério Corrêa que tem quase todo o elenco à disposição, exceto por Anderson Tanque que sofreu lesão em Marília e está em transição – ainda é dúvida – espera que um novo, e feliz, capítulo seja escrito na Arena Plínio Marin: “Cada jogo é uma nova história, no último tivemos uma, agora é outra. Eles têm uma vantagem e temos que correr atrás para reverter. Temos que fazer o que fazemos sempre, trabalhar bastante, com os pés no chão, com muita humildade e acreditar, acreditando sempre.”

Outro importante representante do CAV é Kayky, autor do solitário gol alvinegro em Marília, que também falou: “A gente está trabalhando para ganhar o jogo. A gente tem 90 minutos para ganhar a partida. Então é fazer o que viemos fazendo ao longo do campeonato, trabalhando a bola, tendo bastante posse de bola, atacando os espaços e consertar os detalhes. O jogo contra o Marília lá em que tivemos a derrota foi nos detalhes. Detalhe de bola parada, detalhe de matar um contra-ataque, então é só prestar atenção nos detalhes e pode ter certeza de que vamos sair com a vitória.”

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu passaporte para empurrar o CAV, evitando transtornos, como por exemplo, longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, que abrem às 16h, os ingressos já estão à venda: R$ 30 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 15 – Setor 2 – Arquibancada Geral. Os portões abrem às 17h.

Fora da Arena, os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web