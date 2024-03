Valendo a classificação, CAV enfrenta o Catanduva na Arena Plínio Marin 

Duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, ocorre neste sábado (9), às 18h. Bilheterias da Arena abrem às 16h e os portões às 17h.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou na tarde desta sexta-feira (8.mar) a semana cheia que teve de preparação para o jogo contra o Catanduva, às 18h, neste sábado (9), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

A atividade que serviu para acertar os últimos detalhes foi comandada pelo treinador Rogério Corrêa, que para cumprir suspensão após ser expulso na vitória contra o Bandeirante, em Birigui/SP, ficará de fora nesta rodada.

E assim, a ausência física do comandante no banco de reservas do Pantera Alvinegro coloca sob responsabilidade do auxiliar técnico Jean Rodrigues a missão de vencer a partida, classificando o CAV para a segunda fase do estadual e mantendo a invencibilidade que já chega a dez partidas no torneio.

Na planilha do CAV, o retorno de peças importantes, como: Israel, Nando, Fábio e Vinícius Baracioli; e possivelmente até Reinaldo Júnior. No entanto, além de Rogério Corrêa, o Votuporanguense não contará com o goleiro João Paulo, Wendel Júnior e Igor Pimenta que também cumprem suspensão.

Catanduva já classificado para a segunda fase

Enquanto o Votuporanguense joga para carimbar o passaporte para a segunda fase do Paulistão A3, o Catanduva que tinha um jogo a menos – em decorrência do fatídico jogo remarcado com o Grêmio Prudente, após a confusão do “jogo das seis trocas” anulado no tribunal – refez o duelo na noite desta quarta-feira (6), em Presidente Prudente, em bateu os donos da casa por 2 a 0.

Após a vitória no Estádio Prudentão, o Santo vem a Votuporanga com a liderança da competição e a classificação já garantida.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu ingresso evitando transtornos, como por exemplo, longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, que abrem às 16h, os preços seguem mantidos: R$ 20 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 10 – Setor 2 – Arquibancada Geral. Os portões abrem às 17h.

Fora da Arena, os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Espeto do Ortiz, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web