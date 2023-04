Vale acesso! Novorizontino e Noroeste se enfrentam por vaga no Paulistão de 2024

Após empate no jogo de ida da semifinal da Série A2, equipes se reencontram neste sábado, às 15h, em Novo Horizonte.

Novorizontino e Noroeste se enfrentam neste sábado (1º.abr), às 15h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte/SP, no duelo de volta da semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista.

Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, disputado em Bauru/SP, quem vencer nesta tarde avança à decisão da competição e garante o acesso ao Paulistão de 2024. Em caso de uma nova igualdade, a disputa vai para os pênaltis.

Rebaixado da elite estadual em 2022, o Novorizontino busca o retorno imediato nesta temporada. O Tigre foi o segundo colocado na primeira fase atrás apenas da Ponte Preta e nas quartas passou pelo Oeste vencendo tanto em casa quanto fora.

Já o Noroeste, que vem de um acesso da Série A3 na temporada passada, busca subir de divisão mais uma vez. A equipe começou mal, mas reagiu após a chegada do técnico Moisés Egert, chegando à terceira colocação na primeira fase. Nas quartas, o Norusca venceu o Velo fora de casa e segurou o empate em Bauru para avançar.

A partida desta tarde terá transmissão ao vivo pela TV Cultura e pelo canal Futebol Paulista no Youtube.