Valdemar Costa Neto pede, mas Bolsonaro afirma que ainda não tem o que falar para apoiadores

Presidente do PL defendeu que Bolsonaro “fale com seu povo”; partido irá entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra decisão que impôs multa de R$ 22 milhões.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou à CNN que pediu para o presidente Jair Bolsonaro fazer uma declaração a seu eleitorado mas que Bolsonaro teria dito que ainda não tem o que falar. Os dois se encontraram na manhã desta terça-feira (29.nov), no Palácio do Planalto.

Há expectativa de que Bolsonaro compareça ao jantar que o PL irá promover nesta noite com as bancadas atuais do partido e os parlamentares eleitos, em um restaurante no setor de clubes de Brasília/DF.

Desde a derrota nas urnas, no fim de outubro, Bolsonaro apareceu em público pouquíssimas vezes. “O Bolsonaro precisa falar com o povo dele. Todo pessoal que votou nele quer manifestação, ele precisa falar para manter todos unidos”, enfatizou.

Valdemar defende que Bolsonaro reafirme a postura de liderança e de apoio a livre manifestações, inclusive, nas redes sociais. Perguntado sobre o tom do discurso, Costa Neto afirmou que o pedido para Bolsonaro não seria com o objetivo de incentivar mais manifestantes.

Costa Neto disse que o partido vai recorrer contra a multa de R$ 22 milhões, imposta pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, após divulgação de relatório que aponta falha no código de registro de algumas urnas.

De acordo com o presidente do PL, além de recurso no TSE, o partido não descarta levar o caso ao Supremo Tribunal Federal para que não pague a multa. “Queremos que expliquem o que aconteceu (nas urnas)”, afirmou Costa Neto.

O PL se mobiliza para integrar os novos políticos eleitos pela bancada e ditar rumos para organização do partido no Congresso. Na Câmara, o PL deve apoiar a reeleição do atual presidente Arthur Lira (PP).

Já no Senado, a legenda não descarta lançar nome próprio, sendo que o mais cotado é o do senador eleito Rogério Marinho. “Vai ser um jantar de confraternização para as pessoas se conhecerem. O pessoal não se conhece”, explicou.

*Com informações da CNN