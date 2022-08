Valdecir Lio volta a cobrar solução sobre falta de iluminação em praças: “faz quase um ano” 

Vereador falou em tom de desabafo, afirmando que a população perdeu a paciência com a demora.

O vereador Valdecir Lio (MDB) utilizou parte de seu tempo de fala na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, durante a 30ª sessão ordinária, realizada na noite desta segunda-feira (29.ago), para desabafar sobre a falta de solução sobre pontos escuros, sem iluminação pública, em bairros da cidade, especialmente em praças da zona Norte.

Em tom de desabafo, o vereador disse que a população perdeu a paciência com a demora. No telão, Lio apresentou fotos no período noturno de uma praça ao lado da Rua Rio Araguaia e de outra nas proximidades da Reserva Chico Mendes, ambas na zona Norte. Nas duas situações, a escuridão é total.

“Faz quase um ano que venho pedindo solução, o pessoal passa por ali e sofre com essa situação. Nós temos paciência, mas a população já perdeu a paciência”, afirmou.

Lio também mencionou a praça do bairro Parque das Nações, ao lado da mata dos Macacos, que há seis meses tem apresentado escuridão. A fala do parlamentar foi apoiada em apartes por colegas de Casa, como pelos vereadores: Serginho da Farmácia (PSDB), Osmair Ferrari (PSDB) e Professor Djalma (Podemos).