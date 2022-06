Valdecir Lio volta a cobrar eliminação de pontos escuros em Votuporanga 

A demanda tem sido lembrada de maneira recorrente pelo parlamentar que reiterou e, mais uma vez, pediu à Prefeitura brevidade no assunto.

Durante a 19ª sessão ordinária da Câmara, desta segunda-feira (30.mai), o vereador Valdecir Lio (MDB) usou o seu tempo de pronunciamento na tribuna legislativa para cobrar do Executivo municipal a eliminação de vários pontos escuros em Votuporanga/SP.

A demanda tem sido lembrada de maneira recorrente pelo parlamentar que reiterou o pedido e, mais uma vez, pediu ao prefeito Jorge Seba (PSDB) estudos urgentes visando eliminar pontos escuros na cidade.

Entre suas reivindicações, o vereador Lio reiterou uma antiga indicação pedindo na maior brevidade possível a instalação de iluminação pública na rotatória da Estrada Vicinal “Adriano Pedro Assi” – a conhecida Estrada do 27 até a entrada que cruza a Estrada Municipal João Giacomini, visto que, segundo ele, aquela localidade é perigosa aos que trafegam pela vicinal, necessitando de iluminação para evitar acidentes.

Lio também citou outros pontos escuros na cidade, necessitando urgente da instalação de iluminação pública. O vereador pediu uma atenção especial ao distrito de Simonsen, já que na Rua Rui Barbosa existem vários pontos escuros, como também a saída da Estrada do 27.

Ainda no seu pronunciamento, o vereador votuporanguense apontou a entrada de acesso ao Residencial Noroeste que sofre com a escuridão, a Rua Waldevir de Oliveira Guena , entre as ruas Paschoalino Pedrazoli e Roraima e a Avenida José Marão Filho – sentido Votuporanga a Rio Preto, às margens da Rodovia Euclides da Cunha.

“São pontos escuros que a população está cobrando por iluminação. Trabalhadores que passam pelo local no período noturno precisam de maior segurança e esses pontos escuros estão causando medo a essas pessoas”, destacou o vereador.