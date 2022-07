Valdecir Lio ressalta pedido atendido para recapear o bairro Comerciários 

As obras tiveram início na última semana e serão concluídas nos próximos dias.

O vereador Valdecir Lio (MDB) usou a tribuna legislativa da Câmara de Votuporanga/SP na 23ª sessão ordinária da última segunda-feira (27.jun), para destacar o início dos trabalhos da execução de recapeamento asfáltico das ruas do bairro Jardim Comerciários, na zona leste da cidade.

O vereador foi o autor do pedido apresentado no ano passado, ao Poder Executivo, que entendeu a necessidade da recuperar as vias do bairro que estavam, praticamente, todas deterioradas pelo uso e o tempo. “É uma grande conquista aos moradores do bairro Comerciários, uma antiga reivindicação que conseguimos atender agora, junto ao prefeito Jorge Seba e, nos próximos dias, as demais ruas e avenidas da cidade também serão atendidas por essa melhoria” destacou Lio.

A segunda fase do “Programa Asfalto Novo” está recapeando mais de 140 quarteirões do município avança pelo bairro Comerciários, por lá estão sendo recapeadas as ruas: João Romani, João Vitorino, Leonor Leão Zeitune, Duzolino Antonio Bassan, Manoel Amatti Ramon Luques, João da Cruz Oliveira, Valdevir de Oliveira Guena e Felício Gorayb.

Ao todo, os bairros beneficiados nesta segunda etapa são: Pozzobon, Jardim São Judas Tadeu, Santa Luzia, Patrimônio Novo, Patrimônio Velho, Jardim Alvorada, Parque Residencial do Lago, Portal dos Lagos, Estela Parque Residencial, Jardim Eldorado, Vila América, San Remo, Chácara das Paineiras, Loteamento Bandeirantes, Santa Eliza, Parque Residencial Saúde, Vila Nova e o distrito de Simonsen.