Valdecir Lio reitera pedido de revitalização do cemitério de Simonsen  

O vereador Valdecir Lio (MDB) voltou a apresentar em discurso na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, durante a 6ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira (26.fev), a reivindicação para que a Prefeitura promova a revitalização do Cemitério do Distrito de Simonsen.

O parlamentar lembrou que em seu mandato, até aqui, foram várias as vezes que o pedido foi feito, mas até agora, pouco de melhora foi executado pelo Poder Público.

A solicitação de Valdecir Lio foi apresentada junto à Indicação Nº 114/2024, cujo teor foi comentado pelo parlamentar: “É um cemitério ativo, tem espaço para receber novos túmulos. Se fizer ao menos um calçamento no entorno para evitar a terra e o barro quando chove perto dos túmulos já melhoraria a situação para os visitantes que têm parentes sepultados por lá. A gente tem pedido isso, bem como solicitado também que a Prefeitura providencie um novo refeitório para os servidores que atuam lá no Cemitério Municipal, para que possam se acomodar, ter acesso a uma ducha para limpeza quando necessário. Hoje está precário nesse quesito. Tanto em Simonsen quanto no Cemitério Municipal esses projetos que a gente volta a cobrar aqui nunca saem do papel.”

Na justificativa da Indicação, Valdecir Lio argumentou que faz parte do papel do vereador apresentar sugestões junto aos órgãos da Administração Pública que visem trazer melhorias a nossa comunidade em todos os seus aspectos, com a finalidade de representar dignamente os anseios dos munícipes.

“Nesse contexto e na prerrogativa de representante do povo votuporanguense nesta Casa Legislativa, solicitamos ao Poder Executivo que promova a revitalização do Cemitério do Distrito de Simonsen, atendendo assim, anseios antigos daquela comunidade. Tal pedido deve ser atendido na maior celeridade possível, já que representa a participação popular na gestão administrativa da cidade, o que está previsto em nosso Plano Diretor e Estatuto da Cidade”, concluiu o parlamentar.