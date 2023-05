Valdecir Lio reitera pedido de estacionamento em 45 graus na Avenida Antônio Frederico 

Vereador justificou que o canteiro central da via é amplo, próximo ao Celtas, e obra aumentará a oferta de vagas de estacionamento.

O vereador Valdecir Lio (MDB) reiterou durante a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta terça-feira (2.mai), um pedido por meio de indicação para que a Secretaria Municipal de Planejamento, promova a instalação de estacionamento 45 graus no canteiro central da Avenida Antônio Frederico, confluência com as ruas André Scamatti e Devanir Vaz de Oliveira, próximo ao Colégio Celtas.

Em sua justificativa, o parlamentar apontou que o canteiro central da via é amplo, “sendo que caberia a construção de um estacionamento de 45 graus para gerar vagas aos vários veículos que por ali trafegam, já que este foi uma solicitação de diversos munícipes. Nesse contexto e na prerrogativa de representante do povo votuporanguense, solicitamos ao Poder Executivo que promova a instalação do estacionamento.”