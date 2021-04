Valdecir Lio reforça pedido de pavimentação em rua do Distrito de Simonsen

Vereador solicitou ao Poder Executivo que providencie o mais breve possível a pavimentação asfáltica da Rua São Paulo.

O vereador Valdecir Lio reforça o pedido feito por ele por meio da indicação Nº104/2021, em que solicita ao Poder Executivo que providencie o mais breve possível a pavimentação asfáltica da rua São Paulo, no Distrito de Simonsen, nos trechos que não possuem essa melhoria, entre a Cohab e o cemitério, para trazer inúmeros benefícios para a população e otimizar a mobilidade urbana, além de valorizar os imóveis por lá instalados.

Segundo Lio, a medida é pedido antigo dos moradores e será essencial para a revitalização do cemitério de Simonsen. Permitirá também o desenvolvimento do distrito e o devido valor à participação popular na gestão democrática da cidade, o que é um compromisso do atual governo. O pedido foi encaminhado ao prefeito Jorge Seba e à Secretaria de Obras