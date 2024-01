Valdecir Lio pede tapa-buraco no início da Estrada do 27 

Vereador pede brevidade na execução do conserto na altura da rotatória existente na confluência com a Avenida Antônio Morettin, visto que “o local apresenta risco à integridade física de quem transita por lá.”

Sempre atento às demandas da população nos mais variados bairros de Votuporanga/SP, o vereador Valdecir Lio (MDB) segue trabalhando mesmo no período de recesso parlamentar – já que a Câmara retorna com as sessões ordinárias na próxima segunda-feira (22.jan).

Preocupado com uma enorme erosão que causa risco aos ciclistas, pedestres e condutores, o parlamentar encaminhou pedido para que o Secretário Municipal de Obras, Salvador Castrequini Neto, realize com brevidade serviço de tapa-buraco no início da Estrada Municipal Adriano Pedro Assi, a conhecida “Estrada do 27”.

Por meio de ofício, Valdecir Lio pede que o serviço seja executado na altura da rotatória existente na confluência com a Avenida Antônio Morettin, visto que “o local apresenta risco à integridade física de quem transita por lá”, destacou.