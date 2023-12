Valdecir Lio pede solução para fiação em meio às copas das árvores 

Vereador demonstrou preocupação sobre o risco de acidentes e de queda na transmissão de energia e de outros serviços, como internet, que podem ocorrer devido a danos às fiações.

Entre os assuntos tratados pelos vereadores durante a 44ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, na noite da última segunda-feira (4.dez), o vereador Valdecir Lio (MDB) mostrou preocupação sobre os riscos de acidentes e de queda na transmissão de energia e de outros serviços, como a internet, que podem ocorrer devido a danos às fiações que estão esticadas em meio às copas das árvores por toda a cidade.

Na tribuna, o parlamentar comentou sobre o assunto e disse que constatou situações preocupantes no final de semana durante visitas aos bairros Pozzobon, Pró-Povo, Aureliano e Chácara Aviação: “Sabemos que o dever de manter as copas das árvores podadas é do proprietário do imóvel, ocorre que muitas árvores grandes estão com os fios em meio aos seus galhos. Sem contar os postes de iluminação que acabam cobertos pelas árvores de grande porte, gerando pontos com falta de luz adequada”, comentou Valdecir Lio.

O vereador disse ainda que, em caso de danos à fiação elétrica, a empresa Neoenergia Elektro é acionada, mas que a situação precisa receber atenção antes do prejuízo, já que quarteirões podem sofrer com quedas de energia por conta de uma árvore mal podada e pouco cuidada. Lio pede que a questão seja debatida com a comunidade e Poder Público para que se encontre uma solução satisfatória.