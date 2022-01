Valdecir Lio pede serviços de roçagem e limpeza em vias públicas

Vereador pediu atenção especial em áreas da zona norte de Votuporanga.

O vereador Valdecir Lio (MDB), por meio das indicações, solicitou a Prefeitura de Votuporanga/SP, para que através da Secretaria Municipal de Obras, promova com a maior brevidade possível serviços de roçagem e limpeza na Rua Humberto Correia Bonetti, confluência com a Rua Rubens Zanini, no bairro Cohab Chris e na Praça Martiniano Nunes Pereira (Praça do Tobogã).

Em outra indicação, o parlamentar pediu ao prefeito Jorge Seba (PSDB) que, através da Secretaria Municipal de Obras, execute serviços de recapeamento asfáltico na Travessa “Bem-Te-Vi” e nas ruas Valentim Martins Delgobo e dos Rouxinóis, no bairro Pro Povo, também na zona norte da cidade.