Valdecir Lio pede redutor de velocidade na zona norte 

Vereador solicitou a intervenção na Rua Vergílio Moretti próximo à esquina com a Rua Nassif Miguel.

O vereador Valdecir Lio (MDB), sempre atento às demandas por melhorias em vários bairros de Votuporanga/SP, em especial da zona norte, apresentou na 45ª sessão ordinária da Câmara Municipal, da última segunda-feira (11.dez), uma solicitação de adequação e maior segurança no trânsito daquela região.

Por meio de indicação, o parlamentar pede que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, realize a instalação de redutor de velocidade na Rua Vergílio Moretti, próximo à esquina com a Rua Nassif Miguel: “Tendo em vista que o tráfego de veículos aumentou consideravelmente em nossas vias públicas nos últimos anos, fato que requer investimentos constantes nesse segmento por parte do poder público municipal. Dentro desse contexto e vislumbrando atender os anseios de munícipes que nos procuraram recentemente, solicitamos a melhoria com brevidade, já que no local acontecem acidentes constantemente, devido à alta velocidade dos veículos que ali trafegam”, destacou Valdecir Lio.