Valdecir Lio pede que Prefeitura inclua as vias do Distrito de Simonsen no cronograma de obras de recapeamento 

Preocupado com a qualidade de vida dos moradores de Simonsen, o vereador Valdecir Lio (MDB) apresentou a solicitação para que a Prefeitura de Votuporanga/SP, através da Secretaria Municipal de Obras, inclua as vias do Distrito no cronograma de obras de recapeamento asfáltico.

Segundo Lio, a malha asfáltica dessa comunidade encontra-se totalmente deteriorada. “Trata-se de medida plausível para garantir uma malha asfáltica de boa qualidade a todos moradores daquele Distrito. Vale ressaltar ainda que tal pleito representa a participação popular na gestão democrática da cidade no que tange ao desenvolvimento de suas políticas públicas”.