Valdecir Lio pede nova alça de acesso à Rodovia Euclides da Cunha 

Vereador sugere que a nova interligação ocorra pela Avenida José Marão Filho, entre as ruas Pernambuco e Barão do Rio Branco.

Uma nova alça de acesso para veículos à Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP. Esse foi o pedido apresentado pelo vereador Valdecir Lio (MDB) durante a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal, desta segunda-feira (17.jul).

O pedido do parlamentar, por indicação, solicita que o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) seja oficiado para que promova estudos que visem possibilitar a abertura do acesso a pista pela Avenida José Marão Filho, entre as ruas Pernambuco e Barão do Rio Branco.

O pedido não é inédito, recentemente o vereador Chandelly Protetor (Podemos) fez um semelhante, porém, sem retorno prático até o momento. Lio argumenta que os vereadores devem promover a apresentação de proposituras que venham de encontro aos anseios da população votuporanguense: “Nos procuraram diariamente pleiteando a realização de serviços e obras pelos órgãos que compõem a estrutura administrativa Municipal, Estadual e Federal. Vale ressaltar que tal pleito representa a vontade popular e se concretizado, demonstrará a gestão democrática da cidade”, destacou.

Ainda segundo Lio, a melhoria ajudaria a dar maior fluidez ao trânsito, principalmente aos condutores que se deslocam pela avenida que margeia uma das mais movimentadas rodovias do noroeste paulista.