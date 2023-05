Valdecir Lio pede melhorias na iluminação do Complexo Esportivo Luiz Carlos Toloni 

Vereador solicitou atenção especial ao campo de futebol localizado no complexo.

Durante a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (22.mai), o vereador Valdecir Lio (MDB), preocupado com a qualidade do lazer e do esporte oferecidos à população, especialmente aos moradores da zona Norte, apresentou uma indicação em que solicita à Prefeitura melhorias na iluminação do campo de futebol localizado no Complexo Esportivo Luiz Carlos Toloni.

O parlamentar destacou que é dever do Poder Público promover medidas que visem incentivar a prática de esporte e lazer de nossa população, principalmente, nos bairros periféricos, com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida e evitar o estresse, além de outras doenças relacionadas ao sedentarismo.

“Nesse contexto, atendendo solicitação de munícipes que procuraram este vereador, solicitamos ao Poder Executivo que através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, providencie melhorias na iluminação do campo de futebol do Complexo Esportivo Luiz Carlos Toloni, permitindo assim, que atletas possam treinar com segurança no período noturno, uma vez que, por muitas vezes acontece de escurecer mais cedo, prejudicando os treinos por falta de iluminação adequada”, explicou Valdecir Lio.