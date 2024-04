Valdecir Lio pede melhorias em infraestrutura e recapeamento 

Além de obras nos bairros de Votuporanga, o vereador pediu atenção ao Distrito de Simonsen.

O vereador Valdecir Lio (MDB) segue em seu trabalho de fiscalização e de “ponte” entre os problemas e demandas da comunidade e a solução junto ao Poder Executivo de Votuporanga/SP. Nesta segunda-feira (15.abr), durante a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal, o parlamentar apresentou ao menos três reivindicações de melhorias em infraestrutura e recapeamento em bairros, além do Distrito de Simonsen.

Por meio de Indicação, Valdecir Lio pediu que a Prefeitura promova a construção de sarjetão com canaleta na Rua Amapá esquina com a Rua José Commar, no Jardim Mastrocola, evitando assim, transtornos de diversas ordens naquela localidade.

Outra reivindicação apresentada por meio da Indicação, reivindica que a Prefeitura inclua a Rua Carajás, no trecho entre a Avenida Nasser Marão e Guaicurus no cronograma de obras de recapeamento asfáltico, uma vez que a malha asfáltica desse local se encontra totalmente deteriorada. “Se trata de medida plausível para garantir uma malha asfáltica de boa qualidade a todos moradores dessa via e as demais pessoas que por ali trafegam”.

Ainda por Indicação, Lio pediu que a Administração Municipal providencie com prioridade os serviços de tapa-buraco na Rua Mariano Corte, no Distrito de Simonsen, evitando assim, transtornos de diversas ordens naquela localidade.