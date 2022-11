Valdecir Lio pede estacionamento em 45 graus no Jardim Universitário 

Vereador sugeriu criação de novas vagas de estacionamento no canteiro central da Avenida Antônio Frederico.

Durante a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (31.out), o vereador Valdecir Lio (MDB) usou a tribuna da Casa Legislativa para apresentar reivindicação em que busca criar novas vagas de estacionamento em 45 graus no canteiro central da Avenida Antônio Frederico, confluência com as ruas André Scamatti e Devanir Vaz de Oliveira, no bairro Jardim Universitário.

A Prefeitura, o parlamentar justificou que a estruturação de um estacionamento seria importante para criar melhores oportunidades de vagas para as diversas pessoas que buscam estacionar no local, que é atrativo com a presença de vários estabelecimentos comerciais e educacionais. “Apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de Planejamento promova o pleito narrado, atendendo os anseios de munícipes que nos procuraram recentemente”, salientou Lio.