Valdecir Lio pede contratação de médico para o Mini-Hospital do Pozzobon 

Durante a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (25.abr), o vereador Valdecir Gomes Lio (MDB) encaminhou uma indicação ao prefeito Jorge Seba (PSDB) solicitando estudos para a contratação de mais um profissional médico para atender no Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na zona Norte da cidade.

De acordo com o vereador Lio, a indicação foi encaminhada também a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento para que viabilize a contratação deste profissional para melhorar o atendimento na unidade de saúde.

O vereador justifica que a Câmara busca soluções em parceria com o Poder Executivo, vislumbrando a melhoria na qualidade dos serviços públicos relacionados à saúde da comunidade. Ele explica que a zona Norte é a região mais populosa da cidade onde há grande procura por atendimento médico, o que leva ao acúmulo de pessoas e um longo tempo de espera, necessitando assim, da contratação de mais um médico para agilizar esse atendimento. “Entendemos ser importante que o poder público municipal, através da Secretaria Municipal da Saúde, viabilize a contratação de mais um médico para o Mini-Hospital Fortunata Germana Pozzobon. Essa medida permitirá uma melhor gestão dos serviços da saúde, demonstrando o compromisso deste governo em promover a participação do cidadão nas ações do Poder Público Municipal.”

Em outra indicação, o parlamentar pediu ao secretário de Esportes de Lazer, Marcello Stringari, que instale alambrado no entorno do campo de futebol da Vila Carvalho. Lio pediu ainda que a pasta, viabilize reparo ou a substituição do aquecedor da piscina de hidroginástica do Complexo Esportivo “Vitor Hugo Garcia Jorge”, no bairro Vila Paineiras.

E ainda finalizou, pedindo a substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED na Avenida Deputado Áureo Ferreira, da confluência com a Avenida Horácio dos Santos até a Base da Polícia Militar Ambiental.