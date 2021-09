Valdecir Lio pede campanha de incentivo à economia de água  

Vereador sugeriu que a Prefeitura, junto à Saev Ambiental, realize ações que visem a economia de água em Votuporanga/SP durante o período de estiagem.

Na sessão ordinária de segunda-feira (20), o vereador Valdecir Lio (MDB) solicitou por meio de indicação que o Poder Executivo, junto à Saev Ambiental realize uma campanha para a economia de água em Votuporanga/SP durante o período de estiagem.

O parlamentar justificou que o consumo de água consciente é necessário para que não tenha reflexo na sociedade. “Vale ressaltar que o desperdício de água é frequente nos municípios em qualquer época do ano, mas quando trata-se do período de estiagem o assunto é de extrema importância, por ser possível a falta de água nas residências. Dessa maneira, com o decréscimo do volume das chuvas e com volumes baixos de armazenamento de água nos sistemas hídricos, seria de extrema importância tal campanha”, ressaltou o vereador Lio.