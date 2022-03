Valdecir Lio pede calçamento de “mina d’água” em área verde de Votuporanga 

Vereador ressaltou a necessidade da construção de calçamento do acesso ao ponto de água existente na Rua João Reganin esquina com a Rua José Garcia Perez, na zona norte.

O vereador Valdecir Lio (MDB) pede que Saev Ambiental providencie a construção de calçamento do acesso ao ponto de água existente em área verde localizada na Rua João Reganin esquina com a Rua José Garcia Perez, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

O parlamentar utilizou parte de seu tempo de fala na tribuna, na 6ª sessão ordinária da Câmara desta segunda-feira (28.fev), para apresentar uma indicação, para que seja oficiado ao Superintendente da Saev Ambiental, Antonio Alberto Casali, para que providencie o calçamento do acesso ao ponto de água existente em área verde localizada na zona norte da cidade.

Lio destacou que há um ponto de água (mina) onde diversos moradores vão para buscar água potável, porém, o acesso até esse ponto de água é precário, sendo necessário o calçamento. “Vale ressaltar que essa melhoria nos foi dirigida por moradores que vão ao local buscar água potável. Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Superintendente da SAEV Ambiental, Senhor Antonio Alberto Casali, para que providencie na maior brevidade possível o pleito, atendendo assim, os anseios da comunidade que nos procura”, concluiu Lio.