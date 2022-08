Valdecir Lio pede ao DER a construção de um trevo de acesso na Rodovia Péricles Bellini 

Vereador solicitou a intervenção do departamento do governo estadual na altura do 6º Distrito Industrial, em Votuporanga.

Preocupado com a segurança dos condutores de Votuporanga/SP e região, o vereador Valdecir Lio (MDB) apresentou por indicação, uma solicitação para que os diretores do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) regional, realizem intervenção junto ao governo do estado, para que seja providenciada a construção de um trevo de acesso na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), na altura do 6º Distrito Industrial.

Em sua justificativa, Lio argumentou que este é um pedido direcionado por diversos munícipes. “Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através dos Diretores do Departamento de Estradas e Rodagens – DER de Votuporanga e São José do Rio Preto intervenham junto ao Governo do Estado, objetivando promover o pleito acima narrado, atendendo os anseios de munícipes que nos procuraram recentemente”.