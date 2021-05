Valdecir Lio pede ampliação no atendimento do posto de coleta de sangue e policial 24 horas na rodoviária 

Vereador afirmou que já recebeu diversas reclamações da falta de segurança no Terminal Rodoviário de Votuporanga.

O vereador Valdecir Lio (MDB) aproveitou sua fala durante a sessão ordinária desta segunda-feira (10), para pedir ao Poder Executivo que possibilite a abertura da Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga/SP todos os dias da semana e em tempo integral. O objetivo é facilitar para os voluntários, que trabalham durante o dia, a doação de sangue.

“Sabemos que os estoques estão baixos e que o doador de sangue é um salva vidas voluntário, que vai lá por amor. Um único doador pode salvar até 4 vidas. Precisamos facilitar”, disse o parlamentar.

Em seguida, Lio tocou em outro assunto, pedindo a disponibilização de um policial da Atividade Delegada em tempo integral no Terminal Rodoviário. O vereador afirmou que já recebeu diversas reclamações da falta de segurança e que ele mesmo já chegou a ser ameaçado no local. “Sabemos que o efetivo da polícia é pequeno para estar em todos os lugares, mas ali se faz necessário mais segurança devido os problemas que temos com moradores de rua. Esses dias eu mesmo andei sendo ameaçado por lá. Também é importante para disciplinar o trânsito de pessoas que estacionam de forma errada e em vagas de deficientes físicos”, explicou.

A solicitação foi acompanhada pelo vereador Nilton Santiago (MDB), que disse também ter recebido diversas reclamações do tipo pela falta de segurança na rodoviária.