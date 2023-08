Valdecir Lio e Missionária Edinalva pedem recursos para entidades em Brasília 

Os vereadores participaram de audiências, dentre elas, com os deputados federais Tiririca (PL) e Marco Feliciano (PL).

Os vereadores Valdecir Lio (MDB) e Missionária Edinalva (União Brasil) estiveram na última semana em Brasília/DF, em audiência com deputados federais em busca de recursos para Votuporanga/SP.

Em audiência com o deputado federal Marco Feliciano (PL), os vereadores discutiram sobre a liberação de recursos financeiros no valor de R$250mil para o Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga – que pertence a obras unidas da Sociedade São Vicente de Paulo – reconhecida internacionalmente por desenvolver trabalhos sociais desde 1833.

Em Votuporanga, o Lar São Vicente de Paulo foi fundado no dia 28 de abril de 1958, sendo uma instituição filantrópica que abriga idosos, acima de 60 anos de idade, em situação de risco e vulnerabilidade.

Já no gabinete do deputado federal Tiririca (PL), os vereadores reivindicaram uma verba parlamentar no valor de R$250 mil visando melhorar a infraestrutura da Casa da Criança de Votuporanga, que é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, que tem como finalidade o atendimento assistencial, educacional, cultural e esportivo das crianças, adolescentes e suas respectivas famílias.

Conforme o vereador Lio, a Casa da Criança depende exclusivamente do apoio público e de doações de pessoas físicas e jurídicas, porém, em decorrência da pandemia, essas ações caíram, afetando diretamente os assistidos, que por muitas vezes, possuem somente o que lhes são oferecidos naquele local.

Em seguida, em audiência no gabinete da deputada Maria Rosa (Republicanos), os parlamentares protocolaram ofício pedindo recursos na ordem de R$250 mil, também visando melhorar a infraestrutura da Casa da Criança de Votuporanga.

Ao deputado Marcos Pereira (Republicanos), Edinalva e Lio também reivindicaram recursos na ordem de R$250 mil para a Casa da Criança; o mesmo pedido feito também aos deputados federais Cesinha de Madureira (PSD) e Paulo Freire (PL).

No gabinete de Vinícius de Carvalho (Republicanos), Edinalva e Valdecir Lio pediram recursos na ordem de R$250 mil para custeio da Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga e o mesmo valor através de emenda parlamentar para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer visando a manutenção das quadras poliesportivas, bem como dos campos de futebol, para a correta prática esportiva de crianças, adolescentes e jovens de Votuporanga.