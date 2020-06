Vailton Garcia de Souza é a nona vítima por Covid em Votuporanga

O dedetizador da Sucen, Vailton Garcia de Souza, de 68 anos é a nona vítima de Votuporanga que faleceu de Covid-19.

Segundo informações, durante a semana passada, Vailton foi até o hospital por três vezes, na quarta-feira, na sexta-feira e no sábado, quando deu entrada na Santa Casa. Dois dias após a hospitalização, ele não resistiu e morreu. Ainda segundo informações apuradas, o dedetizador possuía comorbidades referente aos pulmões.

Natural de Macedônia, Vailton Garcia, faleceu na noite da última segunda-feira (15) na Santa Casa de Votuporanga. Ele residia na rua Mariano Lima Braga, na Chácara Aviação; era casado com Cleusa Teiche e deixa os filhos Thiago, Ricardo, Vinicios, Bruno, Vailton Renato e Daniela. Seu sepultamento aconteceu na manhã da ultima terça (16) no Cemitério Parque Jardim das Flores, com caixão lacrado conforme exige o protocolo.