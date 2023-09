Vai viajar? Veja como vai ficar o tempo no Feriado da Independência em Votuporanga 

Feriado deve ser marcado por temperaturas altas e sem possibilidade de chuva.

O feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, terá temperaturas altas em Votuporanga/SP e sem possibilidade de chuva, diferentemente do ocorrido nos últimos dias.

De acordo com o Climatempo, no segundo fim de semana de setembro existe a possibilidade de chuva somente para o sábado (9) e em pouca quantidade, até 5mm. Esse clima ‘oscilante’ é considerado comum para fim do inverno, estação que começou no dia 21 de junho e segue até às 3h50 de 23 de setembro, quando começa a Primavera.

Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Votuporanga: