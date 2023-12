Vai reformar a casa neste fim de ano? Siga as orientações de segurança e evite acidentes

Para alertar a população e evitar esse tipo de ocorrência, a Neoenergia Elektro chama a atenção para ações preventivas e cuidados que devem ser adotados na hora de construir ou reformar.

A chegada do fim do ano, para muitas famílias, contempla não somente a montagem da decoração natalina, mas também reformas em imóveis. Na cidade, no campo ou na praia, é importante que orientações de segurança sejam seguidas com o objetivo de evitar acidentes e garantir que os festejos e as férias transcorram com tranquilidade. Em todo o País, uma das principais causas de acidentes envolvendo energia elétrica está relacionada a pequenas reformas e reparos executados de maneira inadvertida, sem respeitar a distância de segurança da rede elétrica. Para alertar a população e evitar esse tipo de ocorrência, a Neoenergia Elektro chama a atenção para ações preventivas e cuidados que devem ser adotados na hora de construir ou reformar.

A atuação de profissionais qualificados, além do uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, são os cuidados iniciais na redução dos riscos. Evitar acessos e contatos indevidos com os fios elétricos é outra medida de segurança que deve ser adotada na construção civil. A aproximação das obras da rede elétrica, somadas à falta de atenção, o desconhecimento dos perigos e o manuseio inadequado das ferramentas podem ser fatais, caso haja contato ou aproximação do trabalhador com a rede energizada.

A distribuidora reforça que, antes de começar a obra, é imprescindível observar a distância da rede e respeitar os limites. Paredes, janelas e sacadas não devem ser construídas a menos de 2,5 metros da rede de distribuição de energia. Mesmo construindo distante dos fios, ao manusear arames, réguas de alumínio, vergalhões de ferro ou outros materiais, o cuidado é para não os aproximar, evitando assim o toque eventual na rede elétrica. As obras em lajes ou no segundo e terceiro pavimentos exigem ainda mais prudência, porque ficam mais próximas da rede de média tensão.

A mesma recomendação vale para construção e reforma de telhados. O manejo de treliças, madeiras, telhas e calhas deve ser feito a uma distância segura dos cabos de energia. Serviços como pintura de fachadas, instalação de painéis e trabalhos em andaimes também devem seguir a mesma regra, de manter distância da rede de distribuição elétrica.

Antenas

A Neoenergia Elektro orienta: só instale antenas de rádio e TV longe da rede elétrica. Os suportes dessas antenas geralmente são de metal e, por isso, bons condutores de eletricidade. Durante a instalação, deve-se ter o cuidado a movimentá-los ou incliná-los, sob o risco de atingir cabos energizados. Não se deve fazer a instalação ou remoção das antenas em dias de chuva e caso ela caia em direção à rede elétrica, nunca tente segurá-la.

Orientações de segurança

Na hora de fazer uma obra, mantenha uma distância segura (no mínimo 2,5 metros) do fio do poste;

Redobre a atenção ao usar barras de ferro, sarrafo e outros tipos de materiais metálicos;

Monte andaimes longe da rede elétrica e nunca deixe vergalhões e calhas tocarem na rede;

Sempre use os equipamentos de segurança;

Evite o contato ou proximidade com os fios, pois eles podem colocar em risco a sua vida;

Não tente afastar a rede elétrica com nenhum tipo de material.

Ao manobrar caminhões cuidado com a rede elétrica: sempre verifique a altura do caminhão em relação a rede;

Instale a antena a uma distância segura para que, em caso de queda, ela não toque nos fios da rede elétrica. Caso a antena caia perto dos fios, não tente recuperá-la, pois poderá receber uma descarga elétrica;

Em caso de fio caído, mantenha distância e ligue imediatamente para o 0800 701 01 02

Sobre a Neoenergia Elektro

A Neoenergia Elektro é uma empresa do Grupo Neoenergia e responsável pela distribuição de energia de 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,9 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).